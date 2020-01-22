Дело энергетиков. За Осмонбека Артыкбаева штраф частично оплатили третьи лица

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков заявил, что ущерб, нанесенный государству, частично возместил не сам подсудимый, а третьи лица.

«Мой подзащитный вину не признает. Частичное возмещение ущерба произведено не Осмонбеком Артыкбаевым, а со стороны третьих лиц. Это было сделано для того, чтобы облегчить его положение во время судебного процесса, так как он был прооперирован на тот момент», — сказал он.

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Напомним, во время судебного разбирательства в Свердловском районном суде стало известно, что бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев частично выплатил ущерб, нанесенный государству, в размере 100 миллионов сомов. Сообщалось, что 26 ноября один из родственников Осмонбека Артыкбаева внес на Единый счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов. Эти средства будут направлены на погашение кредита ОАО «Электрические станции», полученного у Эксимбанка.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят семь бывших высокопоставленных чиновников. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.