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Общество

Привлекать частников к вывозу мусора намерена мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека хочет изменить порядок вывоза мусора. Проект постановления столичного городского кенеша вынесли на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает отбирать организации для оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов через открытый конкурс.

Как отмечено в справке-обосновании, преобразования в системе ЖКХ почти не касались реформирования системы управления ТБО и носили ограниченный характер, не затрагивающий вопросов передачи части функций бизнес-структурам.

«В последнее время в Бишкеке отдельные частные организации оказывают услуги по вывозу ТБО выборочно, только крупным, платежеспособным субъектам, в том числе торговым центрам, супермаркетам и другим. При этом население, мелкие предприятия, бюджетные организации, расположенные рядом с крупными субъектами, обслуживает муниципальное предприятие «Тазалык», — говорится в документе.

По мнению мэрии, такой порядок приводит к недобросовестной конкуренции, а «Тазалык» вынужден работать в ущерб себе, неся бремя по погашению заемных средств, предназначенных для улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке.

Муниципалитет предлагает проводить открытый конкурс для привлечения частных организаций, при этом участок обслуживания определять по принципу административно-территориального деления города (район, МТУ, микрорайоны, квартал и другие).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140925/
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