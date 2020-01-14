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Общество

В Бишкеке построят единую сеть велодорожек

В 2020 году в столице появятся новые велосипедные дорожки протяженностью 35 километров. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Марат Жороев.

Он отметил, что это повысит городскую мобильность и положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе. Велодорожки будут связаны в единую сеть.

По словам Марата Жороева, на сегодня существует несколько проектов по организации пешеходных пространств. Однако где они будут расположены и что собой представлять, он не уточнил.

Напомним, что в настоящее время в Бишкеке проложено 13 километров велосипедных дорожек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140380/
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