В Бишкеке построят единую сеть велодорожек

В 2020 году в столице появятся новые велосипедные дорожки протяженностью 35 километров. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Марат Жороев.

Он отметил, что это повысит городскую мобильность и положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе. Велодорожки будут связаны в единую сеть.

По словам Марата Жороева, на сегодня существует несколько проектов по организации пешеходных пространств. Однако где они будут расположены и что собой представлять, он не уточнил.

Напомним, что в настоящее время в Бишкеке проложено 13 километров велосипедных дорожек.