Митинг #RЕакция 2.0. Участники скандируют «Факты!» и «Свободу слова!»

Мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции проходит на площади Ала-Тоо. У памятника событиям 7 апреля 2010 года. Число участников увеличилось, собралось около 600 человек.

Митингующие скандируют: «Всех не заткнешь», «Требуем реальные реформы», «Свободу слова не заслужишь!» и «Раим камалсын» («Арестовать Раима»).

Участники играют на национальном инструменте добулбас (барабан). В древности это было символом подготовки к борьбе (войне).

Поводом к проведению акции стала информация, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе

24.kg

, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.