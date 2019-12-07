Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Это политическая месть, а не охота на ведьм

Юрист Алексей Елисеев прокомментировал 24.kg приговор по уголовному делу о модернизации ТЭЦ.

По его словам, для юридического анализа сути судебного решения необходимо ознакомиться с его содержанием. Но уже сейчас абсолютно очевидно, что с процессуальной точки зрения это судебное производство имело целый ряд фундаментальных нарушений как внутреннего законодательства, так и международных правозащитных обязательств Кыргызстана.

«Впрочем, это стало обычной практикой и не вызывает какого-либо удивления. Суд в Кыргызстане уже давно не является компетентным, независимым и беспристрастным. Про презумпцию невиновности и говорить не приходится», — сказал Алексей Елисеев.

Читайте по теме Алексей Елисеев: Мои показания пытаются использовать против Сапара Исакова

Он добавил, отвечая на вопросы, что карательная система была создана при непосредственном участии основных фигурантов этого дела.

«С их одобрения и при активном содействии их вожак (бывший президент Алмазбек Атамбаев) осознанно разрушил остатки правосудия, превратив суды в молчаливый и трусливый административный придаток находящейся у власти очередной бандитской группировки. Он же попытался разрушить систему международной защиты прав граждан Кыргызстана. В порядке правопреемства этот криминальный карательный механизм перешел к новой банде, которая теперь использует его на всю катушку», — подчеркнул Алексей Елисеев.

Экс-замглавы ЦАРИИ отметил, что у него, как непосредственного участника переговоров с китайцами в период до апреля 2010 года, есть четкое понимание того, что в 2010 году модернизация ТЭЦ стоила в пределах $150-200 миллионов и что TBEA является крайне коррупционной компанией, бюджетами которой прямо предусмотрена выплата ответственным политическим деятелям слаборазвитых государств вознаграждений за получение контрактов по линии освоения китайских государственных кредитов.

«Оговорюсь, что Сапар Исаков об этом тогда знать не мог, так как данная информация являлась строго конфиденциальной. Эпизод с ТЭЦ мог бы действительно стать демонстрацией реальной борьбы с коррупцией, если бы ему сопутствовали расследования других китайских проектов, включая дороги, ЛЭП «Датка — Кемин» и другие. Как минимум была бы проведена ревизия всех иных взаимоотношений с TBEA, а на скамье подсудимых оказались бы все политики, чиновники и депутаты, которые были вовлечены в эти проекты. Как мы видим, этого нет», — сказал Алексей Елисеев, добавив, что произошедшее, скорее, политическая борьба и месть, а не охота на ведьм.

Читайте по теме Суд по модернизации ТЭЦ. Как закрыть глаза на неудобные факты

Юрист указал на то, что в Кыргызстане же срок в пятнадцать или двадцать пять лет стал уже обыденным.

«Пожизненное заключение по политическим делам также не является редкостью. Повсеместно применяется тотальная конфискация всего имущества. Одним словом, применяемая судами Кыргызстана санкция стала не наказанием, а политически мотивированной расправой и уничтожением любого будущего для неугодного власти лица», — заключил Алексей Елисеев.

Судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.