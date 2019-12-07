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Общество

Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперта удивило, что освободили Артыкбаева

Политолог Аида Алымбаева прокомментировала приговор по уголовному делу о модернизации ТЭЦ.

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По ее словам, удивительно, что бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев был отпущен и отделался штрафом. «Осмонбек Артыкбаев откупился, это понятно. Но почему в рамках дела не допрашивался Сооронбай Жээнбеков, который также был премьер-министром во время запуска ТЭЦ после модернизации?» — сказала Аида Алымбаева.

Выглядит, как политический заказ на сторонников Атамбаева. Это еще и сигнал политическим оппонентам, что с ними может случиться, если они будут протестовать и восстанут против власти.

Аида Алымбаева

Эксперт вспомнила и про Райымбека Матраимова и интересуется, почему он до сих пор на свободе и даже без статьи.

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«Это выглядит так странно, особенно в свете дела Матраимова, когда при доказательствах на руках у журналистов не возбуждается уголовное дело. Все это сильно возмущает и говорит о том, что судебная система зависима от президента и происходит контраст — судят тех, кого не должны были судить, а против Матраимова нет уголовного дела», — заключила Аида Алымбаева.

Судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.
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