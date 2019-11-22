Кадры решают все. В Бишкеке прошел HR-форум

В Бишкеке прошел пятый ежегодный HR-форум Motive & Action, организованный консалтинговой компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры». Восемь топ-специалистов в области HR-менеджмента из России, Кыргызстана и Казахстана рассказали о мотивации, оценке персонала, построении эффективной команды и создании продуктивной системы продаж.

В работе форума принимали участие CEO и HR-директоры, собственники бизнеса, менеджеры крупных компаний и супервайзеры.

HR-эксперт, аналитик и исполнительный директор компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» Елена Машукова рассказала об отличии кадрового администратора и HR-менеджера. «Человек, который занимается кадровым администрированием, просто администрирует процесс: заполняет документы в электронном либо ином формате, которые сопровождают карьерный путь сотрудника с момента найма на работу до увольнения.

Задача HR-менеджмента состоит в создании условий для работы персонала, что включает систему найма, обучения, оценки, мотивации и адаптации персонала, одним словом организационной культуры.

Культуры, в которой персоналу комфортно профессионально развиваться, прилагая все силы для достижения поставленных компанией результатов. Такой эффект и иллюстрирует выражение «Кадры решают все», — сказала Елена Машукова.

Эксперт по организационному развитию Дмитрий Чуприна раскрыл суть темы «Топовый расклад HRа. Власть, влияние и полномочия-формулы жизни управления».

«В управлении сотрудниками сейчас на первый план выходит влияние. Основные инструменты влияния это общение, харизматичность, личный пример руководителя, — сказал эксперт. — Именно тогда сотрудник по-настоящему раскрывается».

Руководитель сайта по трудоустройству Job.kg Махабат Иманкулова подчеркнула значимость форума. По ее словам, форум — это прекрасная возможность общения с экспертами и стимул для дальнейшего профессионального роста.

Мастер-классы, панельные дискуссии и интерактивные выступления — форматы состоявшегося форума, которые позволили предоставить максимум полезной информации. «Очень много интересной информации получил по управлению, подбору персонала, созданию команды. Это важно, когда хочешь добиться, чтобы сотрудники могли положиться друг на друга. От команды зависит все», — сказал представитель типографии «Индиго» Иван Бугаев.

Директор по развитию и учредитель производственной компании «Экопродукт Азия» Айнура Максутова, выступившая в качестве спикера на форуме, отметила высокий уровень HR-специалистов Кыргызстана. «Рынки за пределами Кыргызстана присматриваются к нашим специалистам. С одной стороны это хорошее подтверждение их высокого уровня, но с другой возникает опасность утечки кадров, — резюмировала спикер.

Более 400 участников пятого ежегодного HR-форума выразили благодарность компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» за интересные и полезные встречи с партнерами и высокий уровень организации мероприятия.

24.kg является информационным партнером форума.