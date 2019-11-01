Афиша Бишкека на выходные: балет на льду, концерты, открытие выставки

Театры

2 ноября. Графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

3 ноября. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

2 ноября. Цирковое представление

Вас ждет непревзойденное шоу, оригинальное музыкальное оформление, задорный хохот, захватывающие дух гимнастические трюки.

ТРЦ Asia Mall, 18.00.

2 ноября. Концерт группы «Заря»

Лучшие гитарные риффы в исполнении Зорге, великолепный вокал, изумительные басовые ходы и энергичные барабанные партии — это все, что вам нужно знать о группе «Заря».

SomeWhere Bistro, 20.00.

3 ноября. Вечер современной хореографии

Вы увидите как групповые, так и сольные номера с различными историями. Федерация работает более пяти лет над развитием таких направлений, как контемпорари, модерн, джаз и танцевальное шоу.

НЦДЮ «Сейтек», 16.00.

2-3 ноября. Балет «Лебединое озеро»

Главные партии исполняют чемпионы и призеры чемпионатов России и Европы Кристина Астахова, Андрей Депутат, Лина Кудрявцева, Илья Спиридонов. Подробнее

Бишкекский городской каток, 18.00.

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать», 1967 года, до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

3 ноября. Выставка рисунков молодых талантов

Вы сможете полюбоваться прекрасными рисунками студентов художественного училища. А также сможете заказать свой карандашный портрет в стиле аниме за символическую плату, который будет готов в течение 10-15 минут.

Кафе La Maison Du Voyageur, 12.00-18.00.

2-16 ноября. Фотовыставка «Опыт непрошедшего»

Фотопроект состоит из двух частей: персональная выставка фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева (снимки архитектурных объектов кыргызского модернизма конца ХХ века), выставка фотолюбителей.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00 (открытие).

Мастер-классы, лекции, тренинги

2 ноября. Семинар «Дети и гаджеты: что важно знать каждому родителю?»

Волшебной пилюли нет, но преодолеть или предотвратить детскую зависимость от экранов можно, если родители готовы осознанно подойти к этому вопросу. Как это сделать, узнаете на семинаре. Регистрация по телефону 0773052812.

Монтессори-клуб «Синяя птица», 10.00.

2 ноября. Тренинг «Гармония в главных аспектах: семья+работа»

Приходите, если у вас проблемы в отношениях с партнером, натянутые отношения с родителями или детьми, в окружении много токсичных людей, не можете построить партнерские отношения, в бизнесе очень много проблемных клиентов или покупателей. Регистрация по телефону 0550020908.

Кафе «Экодемия», 15.00.

Для детей

2 ноября. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

2 ноября. Детский квест по мультфильмам Тима Бертона

Вы погрузитесь в волшебную атмосферу с Коралиной из страны Кошмаров, выполните серию интересных заданий с Эдвардом Руки-ножницы, разгадаете загадки для спасения других интересных персонажей. Регистрация по телефону 0777695560.

Burger House, 14.00.

2 ноября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

3 ноября. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

3 ноября. Мастер-класс для детей

Состоится мастер-класс «Экозакладка» для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

3 ноября. Спектакли «Кот в сапогах» и «Апата»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе маленькой девочки с цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.