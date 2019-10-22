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Общество

Сторонников Арстана Алая оштрафовали на 3 тысячи сомов. Они обратились в суд

Сторонников Арстана Алая, назвавшего себя Богом, оштрафовали на 3 тысячи сомов — за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям сотрудников милиции. Об этом 24.kg рассказала правозащитник Рита Карасартова.

По ее словам, они обратились в Первомайский районный суд Бишкека, считая наложенный штраф незаконным, и требуют аннулировать его.

Напомним, в отношении Арстана Алая ГУВД Бишкека проводит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Ранее на заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий проведет экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев)  автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».
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