Несмотря на похолодание и дожди, строительные работы на дороге Бишкек — Кара-Балта в самом разгаре. На многих участках уложили свежий асфальт и начали делать пешеходные тротуары. Правда, от пробок это не спасает.

Барьеры есть, переходов нет

По дороге я не ездила полтора месяца. С наступлением первых холодных дней решила проверить, сколько успели сделать. Ведь строительный сезон на дорогах завершается. От того, какой объем работ сделают сейчас, напрямую зависит комфорт людей, которые будут колесить по трассе всю зиму.

Честно говоря, помня прошлогоднюю неторопливость, не ждала, что на дороге что-то кардинально изменится. Но приятно удивилась.

В селе Садовом Московского района работы по укладке асфальта на обеих полосах практически завершили. Уложили оба слоя. А в конце августа на этом участке только сняли старый асфальт и занимались обустройством дорожной одежды. Сегодня здесь ни пробок, ни ям.

Там, где уложили два слоя асфальта, сразу устанавливают разделительные ограждения.







Делают это для снижения количества ДТП из-за выезда на встречную полосу. Местные жители разделительным барьерам не особо рады. Они жалуются, что стало сложно переходить дорогу. Разрывы сделали только для разворота автомобилей, а вот разметки и отдельные места для пешеходных переходов пока не предусмотрели.

Арыки, тротуары и исчезающие обочины

В селах Петровка, Полтавка и Петропавловка асфальт уложили давно. Однако и здесь работы продолжают. Оказалось, что строители используют теплые дни для прокладки арыков. Для этого вдоль трассы прокопали небольшие траншеи, куда сразу укладывают новые бетонные лотки.

В нескольких метрах от дороги снимают старый асфальт с тротуаров. Вернее, то, что от него осталось. Местные жители давно не помнят, когда здесь был хороший и широкий тротуар.

«Когда экскаватор появился возле моего дома, я даже удивилась. Дорога-то далеко, да и асфальт давно положили. Чего еще технике делать здесь? Оказалось, прямо у моего палисадника когда-то был тротуар. Сейчас все поросло травой. Хорошо, что сделают новый тротуар, детям не придется ходить в школу по трассе, рискуя попасть под колеса автомобилей», — рассказала местная жительница Екатерина Афанасьевна.

Зато водители работам вдоль дороги не особо рады. Они не против тротуаров, а новый арык считают лишним. Говорят, теперь ни домой нормально заехать, ни съехать на обочину в случае поломки.

«Посмотрите, какой большой перепад высоты между дорогой и домами в некоторых местах. Уже понятно, что выехать на трассу сразу из дома будет невозможно. С этим еще можно смириться, проехав несколько метров до ближайшего перекрестка. А как быть, если машина сломалась? Строители практически не оставляют нормальной обочины. Захочешь съехать с асфальта, угодишь в арык. Зачем он здесь нужен? Поливной арычной воды здесь лет 20, наверное, никто не видел», — возмущается Айбек.

Пробки в Беловодском и Сокулуке

Сейчас основные работы идут в селе Александровка Московского района. Там почти уложили асфальт на одной полосе движения. Это помогло немного разгрузить движение. Ведь буквально месяц назад из-за пробок на проезд через Александровку приходилось тратить час, а то и больше.

Все пробки сместились дальше. Сложнее всего ехать на участках в селах Сокулук и Беловодском. Там начали снимать асфальт. Автомобили едут только по одной стороне.

Мало того, что дорога не самая ровная и удобная, так еще и любители объехать пробку и обогнать всех справа добавляют лишних проблем.

Надеяться, что в Сокулуке и Беловодском до зимы уложат асфальт, не приходится.

В Министерстве транспорта и дорог отмечают, что вины подрядчика в отставании от графика нет. Компания с 2017 года сталкивалась со сложностями, которые повлекли задержки строительства (около шести-семи месяцев).

«В частности, задержались с отводом земель под карьеры, появились трудности в определении участка земли для строительства камнедробильной установки, асфальтобетонного и бетонного завода. Были случаи остановки транспортировки инертных материалов со стороны местных жителей, отсутствовала точная информация по расположению подземных коммуникаций. Строительство останавливали из-за жалоб местных жителей на вибрации дорожных катков, были просьбы об изменении методики работ», — рассказали в ведомстве.

Сейчас против дорожников погода и приближающиеся холода. По нормам дорожные работы в Кыргызстане завершают в начале ноября. Работать дальше без ущерба для качества невозможно. Поэтому, скорее всего, именно участки дороги в Сокулуке и Беловодском так и не доделают в этом году.

Водителям стоит готовиться к тому, что третью зиму подряд придется ездить на отдельных участках трассы по ямам, ухабам и грязи.

Остается надеяться, что компании China Railway № 5 удастся войти в установленный график и закончить реконструкцию дороги до конца 2020-го, как и оговорено в проекте.