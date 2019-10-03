15:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане около 4 тысяч обманутых дольщиков

Правительство должно разработать механизм помощи обманутым участникам долевого строительства. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

«Официальной статистики по числу обманутых дольщиков нет. По нашим примерным подсчетам, их около 4 тысяч человек», — отметила она.

Нардеп сказала, что готовит письмо в кабмин с предложениями, как можно решить проблемы обманутых дольщиков.

Читайте по теме
История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице
«Один из вариантов — государственное субсидирование незаконченных объектов. Сегодня многие обманутые дольщики хотят объединиться, расторгнуть контракт с застройщиком и найти новую компанию, чтобы завершить строительство. В этом случае государство может предоставить ей какие-то преференции, например, освободить от налогов. Нельзя дольщиков бросать наедине с их проблемами», — добавила Аида Исмаилова.

Она напомнила, что разработала законопроект, который регламентирует отношения застройщика и дольщиков. Документ призван защитить участников долевого строительства от обмана. Однако правительство вернуло его с замечаниями.
Ссылка:
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице
Строительное лобби. Законопроект об обманутых дольщиках вернули с замечаниями
По муниципальной программе долевого строительства квартиры получили 870 семей
Дольщики митингуют у «Белого дома» и требуют снять с ареста их объекты
Проблемы дольщиков — под защиту государства
В Кыргызстане договоры о долевом участии в строительстве незаконны
От дольщиков «Иска Строй» и «Альянс групп» поступают массовые жалобы
В Кыргызстане хотят создать реестр застройщиков с их индексом привлекательности
Правительство самоустранилось от решения проблем обманутых дольщиков
Директора «Альянс Курулуш» Максима Альянова водворят в СИЗО-1. Подробности дела
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Встаньте и&nbsp;идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей
Всего 7&nbsp;дней! Скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны в&nbsp;сети O!Store Всего 7 дней! Скидки до 15 процентов на смартфоны в сети O!Store
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи