В Кыргызстане около 4 тысяч обманутых дольщиков

Правительство должно разработать механизм помощи обманутым участникам долевого строительства. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.
«Официальной статистики по числу обманутых дольщиков нет. По нашим примерным подсчетам, их около 4 тысяч человек», — отметила она.
Нардеп сказала, что готовит письмо в кабмин с предложениями, как можно решить проблемы обманутых дольщиков.
Она напомнила, что разработала законопроект, который регламентирует отношения застройщика и дольщиков. Документ призван защитить участников долевого строительства от обмана. Однако правительство вернуло его с замечаниями.