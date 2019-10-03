В Кыргызстане около 4 тысяч обманутых дольщиков

Правительство должно разработать механизм помощи обманутым участникам долевого строительства. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

«Официальной статистики по числу обманутых дольщиков нет. По нашим примерным подсчетам, их около 4 тысяч человек», — отметила она.

Нардеп сказала, что готовит письмо в кабмин с предложениями, как можно решить проблемы обманутых дольщиков.

Читайте по теме История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице

«Один из вариантов — государственное субсидирование незаконченных объектов. Сегодня многие обманутые дольщики хотят объединиться, расторгнуть контракт с застройщиком и найти новую компанию, чтобы завершить строительство. В этом случае государство может предоставить ей какие-то преференции, например, освободить от налогов. Нельзя дольщиков бросать наедине с их проблемами», — добавила Аида Исмаилова.

Она напомнила, что разработала законопроект, который регламентирует отношения застройщика и дольщиков. Документ призван защитить участников долевого строительства от обмана. Однако правительство вернуло его с замечаниями.