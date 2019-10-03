История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице

Когда рядом с участком Бакыта (имя изменено) начали строить многоэтажный дом, хозяин фирмы предложил им обменять надел на квадратные метры. Взвесив все за и против на семейном совете, они согласились. И жалеют об этом до сих пор. Многоэтажка застыла на уровне восьмого этажа, и строительство уже вряд ли будет возобновлено.
Один в СИЗО, другие скрываютсяУчастники долевого строительства никак в Кыргызстане не защищены. И когда покупка квартиры оборачивается потерей денег, они остаются с проблемами наедине. Люди выходят на митинги, обращаются во все инстанции. В отношении владельцев фирм возбуждают уголовные дела, их задерживают. Бывает, на имущество накладывают арест, как случилось с гендиректором строительной компании «Альянс Курулуш», гражданином Казахстана Максимом Альяновым. Но такие меры не решают проблем людей, вложившихся в квадратные метры.
В похожей ситуации оказались дольщики Master Group, которые хотели приобрести квартиры на улице Байтика Батыра, 60-64. Фактический владелец компании гражданин Турции Месут Арыджи находится в СИЗО. Два директора — Владислав Рыбаков и Константин Окороков скрылись в неизвестном направлении и не появляются, отключив свои мобильные телефоны. Не видя других вариантов решения вопроса, дольщики выступили с открытым обращением к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову.
Строительство жилого 18-этажного дома начато в 2013 году, но уже более четырех лет, как приостановлено.
Согласно данным Министерства юстиции Кыргызстана, ОсОО «Мастер Групп» прошло перерегистрацию 15 марта 2016 года. Ее директором и учредителем числится Константин Окороков. Он является владельцем еще трех строительных компаний — ОсОО «Парм», «Мастер Транском», «Мастер Билд Строй» (Master Build Stroy).
С 2013-го ОсОО «Мастер Групп» оплатила налогов на 8 миллионов 719 тысяч 53,79 сома. В 2018-м — только 100 сомов за вывоз мусора.
Хитрые схемы«Нам предложили выбрать квартиры соответственно стоимости дома с участком. Но позже выяснилось, что проект изменили и вместо жилых помещений будут коммерческие офисы. Нас в известность не поставили. Пришлось согласиться», — продолжил Бакыт.
Мужчина рассказывает, что когда обратился в ГРС, чтобы зарегистрировать договор о долевом строительстве, выяснилось, что у одного из обещанных ему офисов уже есть «владелец». Впоследствии на эти же квадраты зарегистрировали еще один договор.
Но сюрпризы для дольщиков на этом не закончились.
Мы считаем, что действия ГРС по фактам двойной и даже тройной регистрации требуют серьезной проверки правоохранительными органами.Из обращения к президенту
Изначально с владельцами трех земельных участков фирма заключила договор на совместное проектирование и строительство. Взамен обещала предоставить квартиры в новом доме. Через два-три года владелец одного из участков передумал и расторг договор. Застройщик вернул ему землю, но уже с возведенным на нем объектом.
Аналогичная ситуация происходит и с еще одним владельцем земельного участка. При этом третий остается на прежних условиях. Сейчас же хозяева двух участков через суд хотят вернуть себе наделы.
«В этом случае остальные дольщики останутся ни с чем», — отмечают участники долевого строительства.
Они хотят участвовать в процессе в качестве третьей стороны и уже подали соответствующее ходатайство, но пока просьбу суд не удовлетворил.
Дольщики отмечают, что неоднократно обращались с заявлениями в различные государственные учреждения, к чиновникам, но в ответ получали отписки.
«Они занимались «махровой бюрократией» и переправляли бумаги из верхней инстанции в нижнюю, а затем собирали с формальными ответами, тем самым создавая иллюзию тщательной работы», — пишут дольщики в письме к президенту.
Ни один государственный орган нас не пригласил и не выслушал по существу дела, не проверил и не изучил факты, изложенные нами в письмах к ним.Из обращения к президенту
Что мешает закону о дольщикахВ Кыргызстане нет закона, который бы регулировал отношения строительных компаний и участников долевого строительства. Этот вопрос неоднократно поднимался и в стенах Жогорку Кенеша.
требовал от правительства разработать закон о долевом строительстве. В начале 2018-го Марат Аманкулов также обращался к кабмину с просьбой помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
В 2018 году за разработку законопроекта взялась депутат Аида Исмаилова. По данным парламентария, ежегодно десятки людей становятся жертвами недобросовестных застройщиков.
Она предлагает создать реестр застройщиков и индекс их привлекательности, а также открыть спецсчет, куда дольщики будут перечислять деньги, которые стройкомпании смогут получать частями или только после сдачи объекта в эксплуатацию.
Официальной статистики по количеству обманутых дольщиков нет. По нашим примерным подсчетам – около 4 тысяч человек.Аида Исмаилова
Законопроект был направлен в правительство, но недавно он вернулся с замечаниями.
Парламентарий признается, что в документе упор сделан на интересы дольщиков. Стройкомпаниям он невыгоден. Не оттого ли, что в Кыргызстане сильное строительное лобби, подобные инициативы, защищающие права простых граждан, зачастую не проходят?