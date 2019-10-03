История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице

Когда рядом с участком Бакыта (имя изменено) начали строить многоэтажный дом, хозяин фирмы предложил им обменять надел на квадратные метры. Взвесив все за и против на семейном совете, они согласились. И жалеют об этом до сих пор. Многоэтажка застыла на уровне восьмого этажа, и строительство уже вряд ли будет возобновлено.

Один в СИЗО, другие скрываются

Участники долевого строительства никак в Кыргызстане не защищены. И когда покупка квартиры оборачивается потерей денег, они остаются с проблемами наедине. Люди выходят на митинги, обращаются во все инстанции. В отношении владельцев фирм возбуждают уголовные дела, их задерживают. Бывает, на имущество накладывают арест, как случилось с гендиректором строительной компании «Альянс Курулуш», гражданином Казахстана Максимом Альяновым. Но такие меры не решают проблем людей, вложившихся в квадратные метры.

В похожей ситуации оказались дольщики Master Group, которые хотели приобрести квартиры на улице Байтика Батыра, 60-64. Фактический владелец компании гражданин Турции Месут Арыджи находится в СИЗО. Два директора — Владислав Рыбаков и Константин Окороков скрылись в неизвестном направлении и не появляются, отключив свои мобильные телефоны. Не видя других вариантов решения вопроса, дольщики выступили с открытым обращением к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову.

Строительство жилого 18-этажного дома начато в 2013 году, но уже более четырех лет, как приостановлено.

«Ситуация осложнилась в конце 2018-го, когда задержали Месута Арыджи. С тех пор идут нескончаемые судебные процессы, офис компании закрыт, а бывшие директора и сотрудники скрываются», — пишут они в своем обращении.

Согласно данным Министерства юстиции Кыргызстана, ОсОО «Мастер Групп» прошло перерегистрацию 15 марта 2016 года. Ее директором и учредителем числится Константин Окороков. Он является владельцем еще трех строительных компаний — ОсОО «Парм», «Мастер Транском», «Мастер Билд Строй» (Master Build Stroy).

С 2013-го ОсОО «Мастер Групп» оплатила налогов на 8 миллионов 719 тысяч 53,79 сома. В 2018-м — только 100 сомов за вывоз мусора.

Хитрые схемы

«Нам предложили выбрать квартиры соответственно стоимости дома с участком. Но позже выяснилось, что проект изменили и вместо жилых помещений будут коммерческие офисы. Нас в известность не поставили. Пришлось согласиться», — продолжил Бакыт.

Мужчина рассказывает, что когда обратился в ГРС, чтобы зарегистрировать договор о долевом строительстве, выяснилось, что у одного из обещанных ему офисов уже есть «владелец». Впоследствии на эти же квадраты зарегистрировали еще один договор.

Мы считаем, что действия ГРС по фактам двойной и даже тройной регистрации требуют серьезной проверки правоохранительными органами. Из обращения к президенту

Но сюрпризы для дольщиков на этом не закончились.

Изначально с владельцами трех земельных участков фирма заключила договор на совместное проектирование и строительство. Взамен обещала предоставить квартиры в новом доме. Через два-три года владелец одного из участков передумал и расторг договор. Застройщик вернул ему землю, но уже с возведенным на нем объектом.

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Еще год спустя стороны подписали новый договор, но теперь доля этого владельца участка выросла более чем в два раза, поскольку он предоставил не только землю, но и расположенное на нем строение.

Аналогичная ситуация происходит и с еще одним владельцем земельного участка. При этом третий остается на прежних условиях. Сейчас же хозяева двух участков через суд хотят вернуть себе наделы.

«В этом случае остальные дольщики останутся ни с чем», — отмечают участники долевого строительства.

Они хотят участвовать в процессе в качестве третьей стороны и уже подали соответствующее ходатайство, но пока просьбу суд не удовлетворил.

Дольщики отмечают, что неоднократно обращались с заявлениями в различные государственные учреждения, к чиновникам, но в ответ получали отписки.

Ни один государственный орган нас не пригласил и не выслушал по существу дела, не проверил и не изучил факты, изложенные нами в письмах к ним. Из обращения к президенту

«Они занимались «махровой бюрократией» и переправляли бумаги из верхней инстанции в нижнюю, а затем собирали с формальными ответами, тем самым создавая иллюзию тщательной работы», — пишут дольщики в письме к президенту.

Что мешает закону о дольщиках

В Кыргызстане нет закона, который бы регулировал отношения строительных компаний и участников долевого строительства. Этот вопрос неоднократно поднимался и в стенах Жогорку Кенеша.

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В 2016 году Дастан Бекешев требовал от правительства разработать закон о долевом строительстве. В начале 2018-го Марат Аманкулов также обращался к кабмину с просьбой помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В 2018 году за разработку законопроекта взялась депутат Аида Исмаилова. По данным парламентария, ежегодно десятки людей становятся жертвами недобросовестных застройщиков.

Официальной статистики по количеству обманутых дольщиков нет. По нашим примерным подсчетам – около 4 тысяч человек. Аида Исмаилова

Она предлагает создать реестр застройщиков и индекс их привлекательности, а также открыть спецсчет, куда дольщики будут перечислять деньги, которые стройкомпании смогут получать частями или только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Законопроект был направлен в правительство, но недавно он вернулся с замечаниями.

Парламентарий признается, что в документе упор сделан на интересы дольщиков. Стройкомпаниям он невыгоден. Не оттого ли, что в Кыргызстане сильное строительное лобби, подобные инициативы, защищающие права простых граждан, зачастую не проходят?