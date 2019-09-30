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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (250)

В Джети-Огузе проходит митинг в поддержку телохранителя Алмазбека Атамбаева

В селе Ак-Добо Джети-Огузского района Иссык-Кульской области проходит митинг в поддержку телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Участники акции протеста требуют освободить экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

«Он наш односельчанин. Его посадили без доказательств вины. Мы просим высший эшелон власти вынести справедливое решение. Все знают, как Канат живет, он сирота, у него есть больная жена и дети. Он, как солдат, выполнял поставленные задачи. Его отправили охранять Атамбаева, он и делал это. Мы не хотим, чтобы молодого парня посадили в тюрьму. Свободу Канату Сагымбаеву!» — требуют митингующие.

Напомним, что 24 сентября Военная прокуратура задержала телохранителя бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Ему предъявлено обвинение по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
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