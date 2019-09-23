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Общество

Начался возврат электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан

Начался возврат электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан по 4,8 миллиона киловатт-часов в сутки. Об этом сообщили в «Электрических станциях».

Отмечается, что весь объем электроэнергии, подлежащий возврату в кыргызскую энергосистему, планируется завершить до конца ноября текущего года.

Ранее Кыргызстан и Казахстан достигли договоренности о товарообмене электроэнергии для обеспечения казахстанских сельхозпотребителей поливной водой.

«С 6 июля по 31 августа 2019 года поставлено 270 миллионов киловатт-часов. На сегодня на Токтогульском водохранилище идет наполнение воды в счет уменьшения выработки объема электроэнергии, которая компенсируется получением электроэнергии от Казахстана», — заключили в «Электрических станциях».
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