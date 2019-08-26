Состояние здоровья Сапара Исакова неважное. Он остается в больнице

Процесс в Первомайском районном суде по делу о модернизации ТЭЦ приостановили по ходатайству адвокатов бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурбек Токтакунов.

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По его словам, состояние здоровья обвиняемого неважное. Он остается в клинике под постоянным наблюдением врачей и участвовать в судебных заседаниях не может. Из-за этого разбирательство отложили.

Бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.

Сапара Исакова обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей.