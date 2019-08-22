Полеты ночью запрещены. В Кыргызстане разработали правила использования дронов

В Кыргызстане разработали правила использования дронов. Министерство транспорта и дорог вынесло документ на общественное обсуждение.

Беспилотные воздушные суда (БВС) разделили на четыре категории по весу. Первый класс до одного килограмма, второй — от килограмма до 30 килограммов , третий — от 30 до 150 килограммов , четвертый — свыше 150 килограммов .

Дроны первого класса не имеют права летать над толпой (количество людей более 12 человек).

В соответствии с требованиями Воздушного кодекса КР каждое беспилотное воздушное судно должно состоять на учете только в одном государстве. БВС первого класса не подлежат обязательной постановке на учет, остальные необходимо зарегистрировать в Агентстве гражданской авиации.

Информация о полете не направляется органу обслуживания воздушного движения (ОВД), если высота планируемого полета не превышает 50 метров от поверхности земли, а его маршрут проходит не ближе 5 километров от забора аэродрома (а в случае отсутствия ограждения — не ближе 5,5 километра от маркированных знаков, указывающих границу аэродрома).

Полеты в зоне действующих аэродромов запрещены на расстоянии не менее 3 тысяч метров от взлетно-посадочной полосы.

Полеты разрешается проводить в зонах отсутствия скопления людей и на расстоянии не менее 500 метров от запрещенных зон.

Все полеты БВС в воздушном пространстве Кыргызстана выполняются только в дневное время. Полеты в ночное время запрещены.

Полностью с правилами использования дронов можно ознакомиться здесь.