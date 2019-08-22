Полеты ночью запрещены. В Кыргызстане разработали правила использования дронов

В Кыргызстане разработали правила использования дронов. Министерство транспорта и дорог вынесло документ на общественное обсуждение.
Беспилотные воздушные суда (БВС) разделили на четыре категории по весу. Первый класс до одного килограмма, второй — от килограмма до
- Дроны первого класса не имеют права летать над толпой (количество людей более 12 человек).
В соответствии с требованиями Воздушного кодекса КР каждое беспилотное воздушное судно должно состоять на учете только в одном государстве. БВС первого класса не подлежат обязательной постановке на учет, остальные необходимо зарегистрировать в Агентстве гражданской авиации.
Информация о полете не направляется органу обслуживания воздушного движения (ОВД), если высота планируемого полета не превышает
Полеты в зоне действующих аэродромов запрещены на расстоянии не менее 3 тысяч метров от взлетно-посадочной полосы.
Полеты разрешается проводить в зонах отсутствия скопления людей и на расстоянии не менее
- Все полеты БВС в воздушном пространстве Кыргызстана выполняются только в дневное время. Полеты в ночное время запрещены.
Полностью с правилами использования дронов можно ознакомиться здесь.