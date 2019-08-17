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Общество

Учреждение «Цифровое сельское хозяйство» появится в структуре Минсельхоза

Государственное учреждение «Цифровое сельское хозяйство» может появиться в структуре Министерства сельского хозяйства Кыргызстана. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства.

Как отмечено в справке-обосновании, агропромышленный комплекс страны обозначен как приоритетный в Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы. В то же время в стране планируют запуск цифровых государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса, включающих цифровые правительство и местное самоуправление, парламент и систему правосудия.

В структуре Минсельхоза есть государственное предприятие «Информационно-маркетинговый центр «Айылмаалымат», но его функции не позволяют реализовать планы министерства по цифровизации процессов аграрной отрасли в полном объеме. Поэтому предлагают создать новое учреждение. Его деятельность будет направлена на развитие и обслуживание информационных систем в аграрной отрасли для цифровизации процессов в сфере сельского хозяйства.

Проект потребует дополнительного финансирования в 4 миллиона 812 тысяч сомов. Из них на зарплату — 3 миллиона 188 тысяч сомов, Соцфонд — 549 тысяч 930 сомов и другие. В штате учреждения будет шесть сотрудников.
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