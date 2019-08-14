К 130-летию Абдыкадыра Орозбекова отремонтируют музей его имени в Бишкеке

В Кыргызстане создали организационный комитет по проведению 130-летия государственного и общественного деятеля Абдыкадыра Орозбекова. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, составлен план мероприятий по организации и проведению 130-летия Абдыкадыра Орозбекова, в рамках которых проведут научно-практическую конференцию о его роли в истории страны, установят мемориальную доску в Бишкеке, отремонтируют музей имени А.Орозбекова и проведут ряд других мероприятий.

В ближайшие дни премьер-министр проведет заседание организационного комитета.

Абдыкадыр Орозбеков — выдающийся государственный и общественный деятель, который стоял у истоков создания кыргызской государственности, в 1925 году являлся председателем Областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Кара-Киргизской автономной области.

С 1927 по 1937 год Абдыкадыр Орозбеков являлся председателем Центрального исполнительного комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической Республики и, по сути, первым главой государства.