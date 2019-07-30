12:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

О запрете обрезания в мечетях напомнили имамам Джети-Огузского района

Имамам Джети-Огузского района напомнили о запрете проведения обрезания в мечетях. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, областной казыят провел разъяснительную работу среди имамов мечетей о необходимости проводить обрезание в медицинских учреждениях.

Как выяснилось, мужчину, который в мечети села Ан-Остон сделал обрезание сразу шести мальчикам, пригласил бывший имам.

Напомним, один из мальчиков после обрезания в мечети попал в больницу с кровотечением и гематомой.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле после обрезания в мечети ребенка с гематомой привезли в больницу
Семь раз отмерь. Все тонкости обрезания, о которых вы могли не знать
Из-за запрета обрезания Исландии припомнили Третий рейх
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
В&nbsp;Бишкеке появился новый тип мошенников&nbsp;&mdash; лжестатисты В Бишкеке появился новый тип мошенников — лжестатисты
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE
Пятьдесят кыргызстанцев с&nbsp;помощью Beeline получат высшее образование бесплатно Пятьдесят кыргызстанцев с помощью Beeline получат высшее образование бесплатно
Трасса Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана. О&nbsp;проделанной работе и&nbsp;планах рассказал подрядчик Трасса Ош — Баткен — Исфана. О проделанной работе и планах рассказал подрядчик