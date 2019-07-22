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Общество

Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы

Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы. Об этом 24.kg сообщил мэр Азиз Суракматов.

Он отметил, что муниципалитет сейчас ведет переговоры по приобретению автобусов.

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«Если сейчас разом убрать все маршрутные такси из центра, то люди останутся без альтернативы, не на такси же ездить. Маршрутные такси снимают напряжение, в том числе в жилых массивах. Но с приобретением новых автобусов постепенно будем убирать», — сказал он.

Напомним, 19 июля мэр Бишкека Азиз Суракматов и глава холдинга «Анадолу групп» Тунджай Озильхан подписали меморандум о сотрудничестве для приобретения автобусов. Ожидается, что муниципалитет получит кредит на 15 лет с процентной ставкой 1,7 годовых и льготным периодом в три года. Муниципалитет намеревается закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе.

В апреле в столицу прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов. 

Ранее бывший вице-мэр Максим Ситников отмечал, что выполнение требования освободить от маршруток «золотой квадрат», ограниченный проспектом Чуй и бульваром Молодой Гвардии, улицами Боконбаева и Ибраимова, есть в плане краткосрочных мер и действий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на 2019 год.
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