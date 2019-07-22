Мэрия Бишкека пока не может убрать маршрутки из центра столицы. Об этом 24.kg сообщил мэр Азиз Суракматов.

Он отметил, что муниципалитет сейчас ведет переговоры по приобретению автобусов.

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«Если сейчас разом убрать все маршрутные такси из центра, то люди останутся без альтернативы, не на такси же ездить. Маршрутные такси снимают напряжение, в том числе в жилых массивах. Но с приобретением новых автобусов постепенно будем убирать», — сказал он.

Напомним, 19 июля мэр Бишкека Азиз Суракматов и глава холдинга «Анадолу групп» Тунджай Озильхан подписали меморандум о сотрудничестве для приобретения автобусов. Ожидается, что муниципалитет получит кредит на 15 лет с процентной ставкой 1,7 годовых и льготным периодом в три года. Муниципалитет намеревается закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе.

В апреле в столицу прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов.

Ранее бывший вице-мэр Максим Ситников отмечал, что выполнение требования освободить от маршруток «золотой квадрат», ограниченный проспектом Чуй и бульваром Молодой Гвардии, улицами Боконбаева и Ибраимова, есть в плане краткосрочных мер и действий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на 2019 год.