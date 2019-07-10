ГУОБДД рассказало подробности ДТП на Иссык-Куле

В ДТП на трассе Бишкек — Чолпон-Ата пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.
Уточняется, что авария произошла 9 июля примерно в 17.00.
«В салоне микроавтобуса находились 17 человек, двое из которых пострадали. Автомобиль направлялся из Ошской области в Тюпский район. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя, который уснул. Съехав с дороги, машина перевернулась», — сказали в ГУОБДД.
Напомним, что пострадавшим в ДТП первую помощь оказали сотрудники туристической милиции ГУВД Бишкека.