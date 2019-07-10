10:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ГУОБДД рассказало подробности ДТП на Иссык-Куле

В ДТП на трассе Бишкек — Чолпон-Ата пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД. 

Читайте по теме
На Иссык-Куле опрокинулся микроавтобус. В салоне находилось четверо детей

Уточняется, что авария произошла 9 июля примерно в 17.00.

«В салоне микроавтобуса находились 17 человек, двое из которых пострадали. Автомобиль направлялся из Ошской области в Тюпский район. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя, который уснул. Съехав с дороги, машина перевернулась», — сказали в ГУОБДД.

Напомним, что пострадавшим в ДТП первую помощь оказали сотрудники туристической милиции ГУВД Бишкека. 
Ссылка:
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
ГУОБДД просит откликнуться очевидцев ДТП с участием сына депутата парламента
Шел на трудовую практику. За смерть пятиклассника уволили директора школы
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: число жертв увеличилось до четырех
В Бишкеке в результате тройного ДТП пострадали два человека
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: пострадал сын депутата парламента
В Оренбурге (Россия) в ДТП погибли четыре кыргызстанца
На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека
В Бишкеке водитель сбил велосипедиста. Пострадавший госпитализирован
В Бишкеке водитель сбил мужчину и скрылся. Пострадавший скончался в больнице
Посольство США признало, что студента сбил сотрудник их дипмиссии
Популярные новости
Вывод $700&nbsp;миллионов. Финпол не&nbsp;подтверждает перевод денег в&nbsp;фонд Матраимовых Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых
На&nbsp;Иссык-Куле столкнулись BMW Х7&nbsp;и&nbsp;Lexus: в&nbsp;аварии погибли два человека На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека
Шок! Убийство ребенка в&nbsp;Джалал-Абаде: это была месть Шок! Убийство ребенка в Джалал-Абаде: это была месть
Гибель девятиклассника в&nbsp;Бишкеке. Готовы результаты экспертизы Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы
Бизнес
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве
Владельцы строительного магазина о&nbsp;том, как пережить ремонт и&nbsp;основать свое дело Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома