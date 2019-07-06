Для запуска второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 ищут компанию. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Приглашаются компании и организации, оказывающие услуги в области инжинирингового консалтинга, для участия в конкурсе на оказание консультационных услуг по реализации проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2».

Евразийский фонд стабилизации и развития выделяет на финансирование проекта кредит в $110 миллионов.

Срок выполнения контракта составляет 54 месяца с момента его подписания при условии окончания работ по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата. Ориентировочно c февраля 2020-го по август 2024 года.