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Общество

Для запуска второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 ищут компанию

Для запуска второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 ищут компанию. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Приглашаются компании и организации, оказывающие услуги в области инжинирингового консалтинга, для участия в конкурсе на оказание консультационных услуг по реализации проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2».

Евразийский фонд стабилизации и развития выделяет на финансирование проекта кредит в $110 миллионов.

Срок выполнения контракта составляет 54 месяца с момента его подписания при условии окончания работ по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата. Ориентировочно c февраля 2020-го по август 2024 года.
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