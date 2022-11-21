В Кыргызстане ищут подрядчика для строительства второго агрегата Камбараты-2

Начался сбор предложений для участия в торгах на выполнение проектирования, поставки и монтажа оборудования в рамках проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2». Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Кыргызстан получил финансирование от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации проекта. В работы входит строительство/достройка туннеля/водовода, включая стальной водовод с компенсаторами, турбину, генератор, главный трансформатор, соответствующие системы возбуждения и регулятора скорости, все для второго гидроагрегата. Предусмотрены также соответствующие строительные работы в здании электростанции и в зоне нижнего бьефа, включая берегоукрепление и отделочные работы в здании электростанции.

«Кроме того, объем работ включает строительство нового распределительного устройства 500 киловольт с выключателями с элегазовой изоляцией, шунтирующими реакторами и автотрансформатором 500/110 киловольт, а также расширение существующей подстанции 110 киловольт, новых коротких линий электропередачи напряжением 500 киловольт и 110 киловольт, систем управления и защиты и необходимого электрического и механического баланса оборудования станции. Объем работ должен включать проектирование, изготовление, поставку, монтаж, испытания, ввод в эксплуатацию, подачу напряжения и услуги, завершенные под ключ», — рассказали в компании.

Торги будут проводиться по процедуре международных конкурсных торгов «Одноэтапный конкурс с одним конвертом» в соответствии с руководством по закупкам Всемирного банка и политикой закупок ЕФСР. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года.

Суммарная проектная мощность Камбаратинской ГЭС-2 составляет 360 мегаватт (три блока по 120 мегаватт). Сейчас работает первый блок мощностью 120 мегаватт, официально введенный в эксплуатацию 30 августа 2010 года.