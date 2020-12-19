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Власть

Таланту Мамытову показали второй блок Камбаратинской ГЭС-2

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с проектом по вводу в эксплуатацию второго блока Камбаратинской ГЭС-2. Об этом сообщает его пресс-служба.

В результате поиска инвестиций для запуска второго гидроагрегата была достигнута договоренность с Евразийским банком развития о привлечении льготных кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития.

Проект предусматривает ввод в эксплуатацию гидроагрегата мощностью 120 мегаватт, а также строительство открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 киловольт, которое позволит высвободить «закрытую» мощность первого блока и дополнительное увеличить ее примерно на 40 мегаватт.

В результате выпуска общая мощность Камбаратинской ГЭС-2 составит 240 мегаватт, а генерируемую мощность можно будет передать на линию «Датка — Кемин».

Также в настоящее время из-за ограниченной пропускной способности ЛЭП 110 киловольт между «Камбар-Ата-2» и Курпсайской ГЭС, первый блок Камбаратинской ГЭС-2 работает с нагрузкой только 80-90 мегаватт из возможных 120 мегаватт.

И. о. президента Талант Мамытов осмотрел плотину и машинный цех, а также ознакомился с информацией о деятельности и ходе строительных работ на «Камбар-Ата-2». Он отметил необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию оставшихся агрегатов в связи с ростом потребления электроэнергии в республике.

«Потребности бизнеса и населения в электричестве устойчиво увеличиваются каждый год, в то же время мы используем лишь десятую часть имеющихся энергоресурсов. Поэтому нужно наращивать мощности ГЭС и вырабатывать больше энергии», — заявил Талант Мамытов.

И. о. президента заверил, что государство окажет посильную помощь в реализации данного крупного проекта.

Суммарная проектная мощность Камбаратинской ГЭС-2 составляет 360 мегаватт (три блока по 120 мегаватт). В настоящее время здесь работает первый блок мощностью 120 мегаватт, официально введенный в эксплуатацию 30 августа 2010 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177299/
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