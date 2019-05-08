Суд по делу экс-главы таможни Адамкула Жунусова отложили, но не приостановили

Процесс по делу экс-главы Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова вновь отложили.

Заседание перенесли на 15 мая. Однако адвокаты подсудимого сомневаются, что Адамкул Жунусов сможет предстать перед судом в назначенный день. У него инсульт и состояние здоровья неудовлетворительное.

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Юристы ходатайствовали о приостановлении уголовного дела, но суд прошение не удовлетворил.

В числе обвиняемых, помимо Адамкула Жунусова, по делу проходят Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируют коррупцию и халатность.

В декабре 2018 года Адамкула Жунусова задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) и экстрадировали в Кыргызстан.