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Общество

Выбраны самые красивые банкноты в мире. Сомы в десятку не попали

Самой красивой банкнотой в мире эксперты признали 10 канадских долларов. Об этом сообщил сайт Международного банкнотного общества (IBNS).

Всего жюри премии «Банкнота года — 2018» выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных во всем мире.

С одной стороны купюры 10 канадских долларов изображена предприниматель Виола Десмонд, известная борьбой с расовой дискриминацией, на другой стороне — Музей прав человека в Виннипеге.

Фото IBNS. 10 канадских долларов

На втором месте оказались 200 швейцарских франков, на третьем — норвежские 500 крон.

В пятерку также вошли российские 100 рублей и банкнота Соломоновых островов в 40 долларов.

Фото РИА Новости/Кирилл Каллиников. Сторублевая купюра, выпущенная к чемпионату мира по футболу

На российской купюре изображены мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин, а также мяч, символизирующий земной шар. Банкноту выпустили к чемпионату мира в РФ.

В десятку самых красивых купюр вошли также 500 мексиканских песо, 50 мавританских угий, 20 багамских долларов, 500 тысяч армянских драм и 1 тысяча гонконгских долларов.
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