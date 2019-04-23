В Бишкеке заработал проект «Безопасный микрорайон»

В 6-м микрорайоне Бишкека запустили проект «Безопасный микрорайон». Презентация прошла сегодня в здании УВД Октябрьского района.
Как отметил начальник УВД полковник милиции Уланбек Султанов, в микрорайоне установили 72 камеры. «Предварительно изучили криминогенную обстановку, места скопления людей и отобрали точки для установки камер», — отметил он.
Уланбек Султанов пояснил, что во время установки и пилотирования проекта в районе снизилась преступность. Кроме того, камеры станут помощниками в проведении оперативных мероприятий.
Уланбек Султанов напомнил случай, когда при помощи камер видеонаблюдения раскрыли нападение на сотрудника Первомайского РОВД.
Во время презентации подчеркнули, что данный проект не имеет отношения к «Безопасному городу».