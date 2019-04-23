В Бишкеке заработал проект «Безопасный микрорайон»

В 6-м микрорайоне Бишкека запустили проект «Безопасный микрорайон». Презентация прошла сегодня в здании УВД Октябрьского района.

Как отметил начальник УВД полковник милиции Уланбек Султанов, в микрорайоне установили 72 камеры. «Предварительно изучили криминогенную обстановку, места скопления людей и отобрали точки для установки камер», — отметил он.

Уланбек Султанов пояснил, что во время установки и пилотирования проекта в районе снизилась преступность. Кроме того, камеры станут помощниками в проведении оперативных мероприятий.

Он добавил, что иногда население не хочет по разным причинам давать показания, а видеозапись является доказательством. Она хранится в течение 30 дней. Но система позволяет увеличить срок их хранения.

Уланбек Султанов напомнил случай, когда при помощи камер видеонаблюдения раскрыли нападение на сотрудника Первомайского РОВД.

Аким Октябрьского района Максим Ситников сообщил, что на установку камер город выделил 1,5 миллиона сомов. По его словам, в этом году планируется расширить проект на микрорайоны № 11, 12, «Асанбай» и другие районы Бишкека.

Во время презентации подчеркнули, что данный проект не имеет отношения к «Безопасному городу».