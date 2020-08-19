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Общество

Возле Ошского рынка появятся камеры видеонаблюдения. На рынке они уже есть

На территории Ошского рынка УВД Ленинского района установило 10 камер наружного видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, до начала пандемии городские службы, районные акимиаты разработали план действий по благоустройству и озеленению территории рынка, обеспечению безопасности. 

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«Установлено три круговых и семь обычных камер. На этом участке фиксируется больше всего преступлений. Общественный пункт мониторинга расположен в городском отделении милиции (ГОМ) № 1, здесь установлено четыре компьютера», — отметили в мэрии.

Сейчас рассматривается возможность установки дополнительных камер видеонаблюдения на перекрестках возле базара, а также остановочном комплексе по проспекту Чуй (западная сторона «Беш-Сары»).

Системой видеонаблюдения оснащен и парк имени Фучика, по периметру общественного пространства установлены 22 камеры. Пульт управления и центр мониторинга находятся в участковом пункте милиции (УПМ ГОМ) № 1. Камеры уже работают, сейчас прорабатывается вопрос подключения данных камер к командному центру Министерства внутренних дел (МВД КР).

«Возобновлена работа и по реализации проекта «Безопасный микрорайон». Завершена установка 52 камер наружного наблюдения в микрорайоне «Джал», они уже подключены», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162834/
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