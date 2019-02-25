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Общество

Глава Наццентра по предупреждению пыток: Мурат Суталинов должен быть освобожден

Глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов заявил 24.kg, что нахождение экс-главы СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова в исправительной колонии следует рассматривать как жестокое обращение.  

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По его словам, Мурат Суталинов, учитывая, что болен раком последней стадии, должен быть освобожден. Но комментировать решение Ленинского районного суда Бишкека глава Наццентра по предупреждению пыток не может.   

Адвокат Мурата Суталинова Тимур Карабаев подал апелляционную жалобу. Он напоминает: для поддержания жизни Мурат Суталинов нуждается в паллиативной помощи. Получать ее в условиях заключения он не может. 

Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.
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