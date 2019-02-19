Для переписи населения 54 миллиона сомов потратят на покупку планшетов

Перепись населения Кыргызстана проведут в электронном формате. Об этом на заседании республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда сообщил председатель Национального статистического комитета Акылбек Султанов.

По его словам, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков потребовал провести перепись населения и жилищного фонда именно в электронном формате.

«Мы планировали провести ее в электронном формате, но не успевали с объявлением тендера. Потому остановились на бумажном формате. Теперь после поручения главы государства нам необходимо купить планшеты», — заявил Акылбек Султанов.

Он отметил, что в смете по переписи населения на покупку планшетов заложили 54 миллиона сомов.