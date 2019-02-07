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Общество

Экстрадиция Калыбека Эльтуйбасова. Генпрокуратура vs МВД: споры продолжаются

Генеральная прокуратура Кыргызстана не рассматривала вопрос об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова) из США. Об этом на круглом столе заявил старший прокурор отдела главного надзорного органа Азат Токтосунов.

Он вновь напомнил, что между США и Кыргызстаном нет соглашения о выдаче задержанных граждан.

«Из МВД соответствующих бумаг не поступало. По данным Интерпола, сейчас идут судебные слушания по делу Калыбека Эльтуйбасова в связи с тем, что он нарушил миграционное законодательство США», — сказал Азат Токтосунов.

Отметим, замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на пресс-конференции заявил, что Генеральная прокуратура занимается экстрадицией Калыбека Эльтуйбасова (Салянова). Позже надзорный орган опроверг эту информацию, сообщив, что МВД не направляло им экстрадиционные материалы в отношении Калыбека Эльтуйбасова.

В МВД настаивают, что направили соответствующие документы в ГП КР.
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