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Общество

Сообщение о бомбе поступило не только в Кыргызстан, но и другие страны СНГ

ГКНБ ищет злоумышленников, сообщивших о бомбе в аэропорту «Манас». Об этом сообщил руководитель пресс-центра Госкомитета национальной безопасности Рахат Сулейманов. 

По его словам, известно, что сообщение поступило из-за рубежа и текст, аналогичный по содержанию, был разослан и в другие страны СНГ, в какие именно,  Рахат Сулейманов не уточняет. Отметим, за ложное сообщение в Кыргызстане предусмотрено уголовное наказание  до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, 5 февраля поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили.

Позже появилась информация, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека.

Сообщения оказались ложными. Еще позднее появилось сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Оша.
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