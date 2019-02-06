Сообщение о бомбе поступило не только в Кыргызстан, но и другие страны СНГ

ГКНБ ищет злоумышленников, сообщивших о бомбе в аэропорту «Манас». Об этом сообщил руководитель пресс-центра Госкомитета национальной безопасности Рахат Сулейманов.

По его словам, известно, что сообщение поступило из-за рубежа и текст, аналогичный по содержанию, был разослан и в другие страны СНГ, в какие именно, Рахат Сулейманов не уточняет. Отметим, за ложное сообщение в Кыргызстане предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 5 февраля поступило сообщение , что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили

Позже появилась информация, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека.

Сообщения оказались ложными. Еще позднее появилось сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Оша.