Сообщения о бомбах в авиакассах Бишкека не подтвердились

Сообщения о бомбах в двух авиакассах Бишкека не подтвердились. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что сотрудники милиции сняли оцепление.

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов никаких подозрительных предметов не обнаружили. Позже появилась информация о том, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека. Ещё позднее появилось сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Оша.