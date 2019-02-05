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Общество

В Кыргызстане вновь предлагают легализовать самовольно захваченные участки

В Кыргызстане вновь предлагают легализовать участки, на которых самовольно построили дома до 3 августа 2012 года. Законопроект на общественное обсуждение вынесла парламентская фракция «Ата Мекен».

В справке-обосновании указано, что речь идет об участках в Бишкеке и Оше.

«Мэрия столицы провела инвентаризацию участков в 47 жилых массивах. Выявлено более 3,5 тысячи участков, которые можно легализовать», — говорится в документе.

Инициаторы законопроекта отмечают, что из-за отсутствия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки граждане не могут устроиться на работу, встать на воинский учет, активно участвовать в важных городских общественно-политических мероприятиях и получать медицинскую помощь.

Депутаты напомнили, что в Бишкеке разрешена легализация земельных участков с домами, построенными до 1999 года. Однако подавляющее большинство жилых домов возведено в 2005-м.

«Но у органов местного самоуправления нет законодательно закрепленных полномочий для их легализации», — указывается в документе.

Инициаторы отметили, что многих застройщиков обманули недобросовестные продавцы. Они покупали земельные участки на основании представленных им поддельных выписок из постановлений районных администраций. Сегодня они не могут узаконить права собственности, хотя уже построили дома.

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Большинство людей самовольно построили дома из-за невозможности приобрести жилье в Бишкеке и Оше.

«На небольшие денежные накопления они построили дома, однако легализовать их невозможно до принятия соответствующего законодательного акта», — поясняется в документе.

Депутаты считают, что принятие закона позволит жителям получить правоустанавливающие документы и снизит уровень недовольства среди населения, выражающегося в многочисленных митингах и перекрытиях дорог.
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