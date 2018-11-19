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Общество

В ЖК хотят легализовать незаконные дома. В ГРС напоминают, это не решит проблему

В Жогорку Кенеше предлагают выдавать Зеленую книгу владельцам незаконно построенных домов. Законопроект «О легализации самовольно построенных домостроений» рассматривается во втором чтении.

По словам инициатора Чыныбая Турсунбекова, временной легализации подлежат 3 тысячи 589 домов в Бишкеке. По Ошу точных данных нет.

«Хозяева домов живут там уже 20 лет. Но у них нет прав на свое жилье, также они не могут получить документы на детей, а школьники ходить в учебное заведение по территориальности. Поэтому предлагаю выдать им документы и поставить их на учет. Если мы не можем дать им Красную книгу, то можем дать Зеленую книгу, и хозяева будут арендаторами своего жилья», — пояснил Чыныбек Турсунбеков сегодня при обсуждении законопроекта на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию парламента.

По данным представителей Государственной регистрационной службы, 3 тысячи 589 домов находятся в пределах генплана столицы.

Представители ГРС считают, что временная легализация не расширит права домовладельцев незаконных строений.

«Временная легализация все равно будет ограничивать их права на собственность. Они не смогут продать или передать по наследству свои незаконные дома», — сказал представитель ГРС Нарынбек Исабеков.

Комитет поддержал законопроект, решив оставить право принятия окончательного решения всей палате.
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