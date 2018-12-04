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Общество

Таксиста, отправившего девушке непристойное смс, задержали

Таксист, отправивший девушке непристойное смс, задержан. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

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По данным ведомства, он доставлен в Первомайский суд Бишкека для определения вида наказания. Ему инкриминируют мелкое хулиганство. По закону, за такое деяние предусмотрено либо несколько суток ареста, либо выплата штрафа. 

Компания, в которой работает таксист (SMS Taxi), извинения пассажирке и ее младшей сестре так и не принесла. 

Напомним, накануне в соцсетях старший брат девушек разместил на своей странице в Facebook пост, в котором написал, что во время поездки водитель такси отправил его родственницам со своего номера сообщение непристойного содержания. Одна из пассажиров  10-летняя девочка. 
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