В «Бишкектеплосети» рассказали, какие вузы не подключили к отоплению

В «Бишкектеплосети» рассказали 24.kg, какие вузы в столице не подключили к отоплению.

Между ОАО «Бишкектеплосеть» и потребителями тепловой энергии есть договорные обязательства, по которым компания обязана обеспечить подачу тепла до точки подключения объекта. Все внутренние сети зданий учебных заведений на их балансе, поэтому подключение и распределение тепла осуществляет их персонал.

Практически все вузы и социальные объекты подключили к теплу 18 октября. В Бишкекском автомобильно-дорожном колледже имени К.Кольбаева до 11 ноября, а в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве до 7 ноября проверяют приборы учета тепла. После их подключат к отоплению.

В остальных университетах проблем с отоплением нет, отметили в ОАО.