Интернет в Кыргызстане стал менее свободным

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный отчет «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) за 2018 год.

Кыргызстан вновь вошел в число стран с «частично свободным» интернетом. Однако республика ухудшила показатели, набрав 38 баллов (37 баллов в 2017 году).

Блокировка политического, социального и религиозного контента, манипулирование онлайн-дискуссиями проправительственными комментаторами — основные виды контроля интернета в Кыргызстане.

«Свобода интернета в мире» — комплексное исследование свободы интернета в 65 странах, охватывающее 87 процентов интернет-пользователей в мире и ежегодно отслеживающее улучшения и ухудшения показателей свободы в сети.

Исследователи оценили каждую страну по шкале от 0 до 100 — чем меньше баллов набрала страна, тем выше в ней оценили свободу интернета.

В целом, отметили исследователи, интернет в мире становится все менее свободным, а демократия лишь увядает под его влиянием.

Дезинформация и пропаганда, распространяемые онлайн, отравили общественную сферу. Чрезмерный сбор личных данных разрушил традиционные понятия конфиденциальности. Результатом стало сокращение свободы интернета в мире восьмой год подряд.

Самым злостным нарушителем свободы интернета в 2018 году стал Китай, занимающий последнее место в рейтинге с 88 баллами.

Страны с самым свободным интернетом — Эстония (6 баллов), Исландия (6 баллов), Канада (15 баллов), Германия (19) и Австралия (21 балл).

Казахстан (62 балла), Беларусь (64), Россия (67) и Узбекистан (75 баллов) вошли в число стран с «несвободным интернетом». По мнению исследователей, Грузия (25 баллов) и Армения (27) — страны «со свободным интернетом».