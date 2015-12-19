Превращая степь в оазис

В каждой стране есть поколение людей, на долю которых выпала особая миссия. Расцвет нашей страны пришелся на годы советской власти, когда республика активно строилась, когда до неузнаваемости менялся ее облик, формировалось национальное самосознание. Это были годы великого созидательного труда, которые выдвинули героев своего времени. К их числу по праву относится и Калкаш Батырканов, который в прошлом году отметил свой 80-летний юбилей.

Суровое детство

Отец Калкаша Батырканова Мамбет в мятежном 1916 году остался сиротой и попал в Иссык-Кульский монастырь. Повзрослев, он женился на нарынской девушке Бубукан Ысымалиевой. Молодожены стали жить в Нарыне, но начался период массовых сталинских репрессий, и чтобы избежать их, они уехали в Ак-Суйский район Иссык-Кульской области.

Тогда Калкашу Батырканову было всего три года. В 1941-м началась Великая Отечественная война, и отца забрали на фронт. Служить ему довелось в Туле – городе оружейников, а в 1945 году, уже после победного мая, Мамбет участвует в Маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии Японии, которая была союзником фашистской Германии. В одном из боев он получает сильнейшее ранение в руку, которая впоследствии перестала двигаться. Вернувшись в родные места, отец, будучи инвалидом II группы, стал работать бухгалтером в колхозе. В те времена возвращение фронтовика, даже с ранением, было великой радостью для семьи, ведь сотни тысяч ребятишек так и не узнали отцовской любви и заботы.

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Калкашу Батырканову в этом отношении повезло, несмотря на то, что его детство пришлось на суровые и голодные военные годы. С семи лет парнишка уже работал на поле, от зари до зари он управлял лошадьми, возил сено и укладывал его в высокие стога. Тогда он часто слышал выражение «Казаны отунан тушуп калды», что в переводе означает «Больше нет казана на огне». Тогда многие недоедали, на его глазах люди, бывало, пухли и умирали от голода.

Сейчас Калкашу Батырканову восемьдесят лет, но он до сих пор с теплотой вспоминает своих родителей, которые приучили его жить по совести, уважать старших, быть дисциплинированным. С улыбкой говорит о маме-рукодельнице, которая до последних дней была в постоянной работе и слыла большой мастерицей по изготовлению ширдаков и ала кийизов.

Ирония судьбы

Наша страна могла не досчитаться высококлассного специалиста гидрометеорологии, если бы у Калкаша Батырканова не оказалось «экономное сердце». Дело в том, что в 1953 году, окончив Покровскую школу имени Ленина, юноша отправился в Иркутск поступать в авиационное училище. Абитуриент успешно сдает все экзамены, но не проходит медицинскую комиссию из-за того, что врачи обнаружили у него патологию: слишком медленное сердцебиение - всего 40-45 ударов в минуту. Медики, шутя, говорили, что такое сердцебиение было у Наполеона, и это индивидуальная особенность, однако к учебе в училище его не допустили.

Вернувшись на родину, Калкаш Батырканов решает стать геологом, его манила романтика разведочных экспедиций, стремление отыскать в родных горах полезные ископаемые и принести пользу Родине. Но и на этом пути его ждала неудача: он опоздал даже на второй поток вступительных экзаменов. И когда он уже думал, что год для учебы потерян, случайно встретил на улице своих одноклассников, которые шли поступать в Сельскохозяйственный институт имени И.Скрябина на факультет гидрометеорологии. Он присоединился к ним, успешно сдал экзамены. Правда, все время мечтал перевестись на геологический факультет, пока не началась практика. На стажировке молодой студент полюбил свою будущую специальность инженера-гидротехника.

Покой нам только снится

После окончания института в 1958 году Калкаша Батырканова отправляют работать в один из иссык-кульских колхозов гидротехником, через полгода он становится инженером, потом начальником строительно-монтажного управления в городе Караколе.

В начале 1963 года на коллегии Минводхоза его утверждают главным инженером Торт-Кульского строительно-монтажного управления в Баткенской области. «Тогда министром сельского хозяйства был Султан Ибраимов, - вспоминает Калкаш Батырканов. – На коллегии он говорил, что для развития сельского хозяйства и жизни в Баткене следует увеличить орошаемые земли, наладить регулярное водоснабжение, поэтому в первую очередь необходимо строительство водохранилища».

Но когда наш герой приехал в Баткен, то увидел грязные улицы, одну чайхану и столовую. Население составляло примерно три тысячи человек. Было от чего приуныть, но его успокаивала супруга Камбубу Осмоналиева, которая не уставала повторять: «Это только начало, все будет хорошо».

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Так и случилось. Вскоре началась большая работа, и Калкаш окунулся в нее с головой. Вместе с коллегами набирал местных рабочих, которые приезжали даже из близлежащих районов - Исфаны, Кызыл-Кии, Канибадама. Но работников все равно не хватало, тогда им в помощь выделили осужденных, отбывающих срок в колонии. Картинка была еще та: надзиратели стояли с автоматами, а арестанты работали. И не только на строительстве водоканала и водохранилища, они участвовали и в возведении детского сада, медпункта, столовой, общежития и других объектов.

Работа у Калкаша Батырканова была беспокойная, приносила немало волнений, приходилось руководить всеми процессами, вовремя получать материалы, распределять их, следить за качеством выполненных работ и укладываться в строго определенные сроки. Да и состав рабочих был непростой, а с осужденными всегда тяжело, поэтому каждую неделю проводились собрания в так называемом красном уголке, где разбирались все происшествия. Порой к ним на помощь приходила и местная милиция.

Трудности работы уравновешивали семейные радости: в Баткене у главного инженера родились четыре старшие дочери. На работу он уходил спозаранку, а возвращался, когда дети уже засыпали. «Но если хоть одна из дочерей не спала к моему приходу, то она будила других, и они все меня целовали, обнимали и даже пытались накормить», - с теплотой вспоминает те далекие годы Калкаш Батырканов.

И в Баткене будут яблони цвести

Под его шефством был построен канал протяженностью 20 километров и Торт-Кульское водохранилище с полной наполняемостью 90 миллионов кубометров. Сооружение занимает 657 гектаров, а его дно для удержания воды покрыто черной светостабилизированной пленкой. Вода поступает из реки Исфана, примерно 37 процентов годового стока. Сегодня водохранилище орошает 9 тысяч гектаров земель в Баткенском районе и соседнем Таджикистане.

Вода вдохнула новую жизнь в Баткен, и уже через семь лет оправдались все средства, вложенные в строительство водохранилища. Площадь орошаемых земель увеличилась в четыре раза, благодаря систематическому поливу на этой территории организовали три совхоза. В результате титанических трудов старшего поколения соотечественников резво увеличился водный ресурс региона, и Баткен из степи превратился в абрикосовый сад, приобрел статус сельскохозяйственного района. Калкаш Батырканов доволен тем, что стоял у истоков этого начинания и руководил возведением крупного объекта, который изменил облик южной окраины республики.

Устремленные в будущее

Когда в начале 1970-х Калкаш Батырканов вернулся во Фрунзе, его назначили заместителем министра строительства Киргизии, по достоинству оценив его профессиональные качества и успехи в возведении водохранилища. Вскоре карьера пошла ввысь, и его утвердили в должности министра водного хозяйства и мелиорации.

По воспоминаниям Калкаша Батырканова, в те годы Большой Чуйский канал был в ведении Главкиргизводстроя при Министерстве водного хозяйства СССР. По плану полива из БЧК перед ними тогда была поставлена задача ввести передовые производства в орошении и эксплуатации оросительных систем. На полях началось внедрение дождевальных установок, фрегатов для полива, которых насчитывалось около 2 тысяч единиц. Кроме этого внедрялась телемеханизация: основные команды шли из диспетчерского пункта. Это были большие достижения, наши специалисты учили инженеров из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, которые приезжали сюда учиться.

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Расцвет трудовой деятельности Калкаша Батырканова пришелся на времена, когда нашей страной руководил Турдакун Усубалиев. Тогда республика буквально поднималась во весь рост: прокладывались дороги, возводились целые города, поселки, гидроэлектростанции, мосты, закладывались сады и давали богатый урожай, меняла свой облик столица. Это было время неустанного труда целого поколения созидателей. Под руководством Калкаша Батырканова в ту пору, когда он работал заместителем министра строительства, было построено много важных объектов – киностудия и цирк, новое здание Русского драматического театра, поликлиники, детские сады и школы.

А в бытность его министром водного хозяйства и мелиорации Киргизии площадь орошаемых земель в республике увеличилась до 1 миллиона 72 тысяч гектаров (с 980 тысяч). Это был настоящий рывок в будущее, о котором так искренне мечтали многие поколения кыргызстанцев.

Заслуженный пенсионер

Но жизнь неумолимо движется вперед. И трудовую деятельность, которую Калкаш Батырканов много лет не прекращал даже после выхода на пенсию, все-таки пришлось остановить: стало подводить здоровье. Но в жизни есть и другие радости – любимая семья и верная супруга Камбубу Осмоналиева, с которой он прожил 55 лет, у них семеро детей - шесть дочек и долгожданный сын. «У меня большая и дружная семья, я счастливый дедушка пятнадцати внуков и девяти правнуков. Все мои дети образованны, трудолюбивы и добры, а что еще надо на склоне лет? Единственная проблема - со зрением, практически не смотрю телевизор, не вижу изображения, а только слушаю новости, и еще у меня есть маленькая радость, это радио. Я только три года сижу на пенсии, в последнее время возглавлял Совет ветеранов ирригации, работал экспертом в различных проектах и сейчас бы пошел, если бы не глаза…», - говорит Калкаш Батырканов, а в это время в комнату забегают две маленькие девочки, которые садятся к деду на колени и обнимают его. «Это дочери моего сына - Ажар и Сумая, мои самые любимые внучки», - поясняет счастливый дедушка.

Калкаш Батырканов удостоен пенсии за особые заслуги, является заслуженным строителем КР и лауреатом Государственной премии по науке и технике. Но самое главное, считает он, его усилия были не напрасны, итоги его работы видны в республике и сегодня, а дома его окружают любящие жена, дети и внуки. Прекрасная жизнь!

В рамках проекта ИА «24.kg» «Они строили Кыргызстан».