Первый день отмены режима ЧП. Людей и машин на улицах Бишкека стало больше

Сегодня введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменили комендантский час. Однако принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать по всей стране. К тому же в Бишкеке ввели карантинный режим.
Журналист 24.kg решил пройтись по столице и посмотреть, что изменилось после начала второго этапа восстановления экономической деятельности.
Поток автомобилей на дорогах увеличился в разы. Патрульных тоже стало больше — некоторые стоят на центральных перекрестках и останавливают транспорт, другие наряды патрулируют город.
На обочинах дорог припарковано много машин — как в обычный день.
Например, на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова авто ставят в два ряда, среди них и таксисты.
В городе с самого утра открылись ломбарды. Возобновили свою работу и строительные объекты.
Людей на улице заметно больше. При этом многие выходят из дома без особой нужды, гуляют по паркам, катаются на велосипедах.
Стоит отметить, что большинство жителей Бишкека передвигаются по городу в медицинских масках.