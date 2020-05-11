Первый день отмены режима ЧП. Людей и машин на улицах Бишкека стало больше

Сегодня введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения закончился, отменили комендантский час. Однако принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать по всей стране. К тому же в Бишкеке ввели карантинный режим.

Журналист 24.kg решил пройтись по столице и посмотреть, что изменилось после начала второго этапа восстановления экономической деятельности.

Поток автомобилей на дорогах увеличился в разы. Патрульных тоже стало больше — некоторые стоят на центральных перекрестках и останавливают транспорт, другие наряды патрулируют город.











На обочинах дорог припарковано много машин — как в обычный день.

Например, на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова авто ставят в два ряда, среди них и таксисты.











Людей на улице заметно больше. При этом многие выходят из дома без особой нужды, гуляют по паркам, катаются на велосипедах.

Стоит отметить, что большинство жителей Бишкека передвигаются по городу в медицинских масках.