Кыргызча

Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты

Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.

Алдын ала маалыматтар боюнча, түтүн тууралуу кабар борбор калаанын 5-кичи районундагы үйдүн  бешинчи кабаттан чыгып жатканы кабарланган.

ӨКМ
Фото ӨКМ .

Свердлов районунан бир өрт өчүрүү бригадасы саат 15:28де окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү шаты жана коммуналдык жабдуулар менен бирге барган.

Шаардык куткаруу кызматынан кошумча алты куткаруучу саат 15:38де чакырылган.

Өрттүн себеби жана жабыркагандардын саны такталууда.
Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты
Бишкектин «Алкан» базарынан өрт чыкты
Бишкектин борборунда банктын имараты күйүп жатат
Чүй районундагы чарбада чыккан өрттүн кесепетинен 18 баш бука күйүп кетти
Айланма жолдо курулуш материалдары менен жүк ташуучу унаа өрттөндү
Бишкектеги Алма-Ата көчөсүндөгү унаа оңдоочу жайдан өрт чыкты
Бишкекте үч кабаттуу турак үйдөн өрт чыкты
«Бишкек» эркин экономикалык аймагында өрт чыгып, сегиз үй-бүлө үй-жайсыз калды
Улан-Батордо газ ташыган унаа жарылды. Каза болгондор бар
Ошто карылар үйүндө өрт чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй облусунда үй&nbsp;сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды Чүй облусунда үй сатуу алдамчылыгы боюнча шектүү кармалды
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек? Пайдалуу кеңеш: Шейшептерди канча убакытта алмаштыруу керек?
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
6-апрель, дүйшөмбү
17:42
ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
17:23
Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты
15:24
Азия чемпионаты: Жарым финалга кимдер чыкты?
15:14
Бишкек-Кант-Токмок унаа жолунун бир бөлүгүн кеңейтүү: Иштер качан бүтөт?
14:33
Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды