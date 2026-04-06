Бишкектин 5-кичи районундагы көп кабаттуу үйдө өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Алдын ала маалыматтар боюнча, түтүн тууралуу кабар борбор калаанын 5-кичи районундагы үйдүн бешинчи кабаттан чыгып жатканы кабарланган.
Свердлов районунан бир өрт өчүрүү бригадасы саат 15:28де окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү шаты жана коммуналдык жабдуулар менен бирге барган.
Шаардык куткаруу кызматынан кошумча алты куткаруучу саат 15:38де чакырылган.
Өрттүн себеби жана жабыркагандардын саны такталууда.