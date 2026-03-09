07:57
Иранда жаңы диний лидери болуп Мүжтаба Хаменей шайланды

Израил менен АКШнын ортосундагы чабуулда каза болгон аятолла Али Хаменейдин уулу Мүжтаба Хаменеи Ирандын Жогорку лидери болуп шайланды.

Ирандын Башкаруу Кеңеши (Эксперттер тобу) АКШ менен Израилдин аба соккусунан каза болгон Али Хаменейинин уулу Мүжтаба Хаменей добуштардын басымдуу көпчүлүгү менен лидерлик кызматка шайланганын жарыялады. Ирандагы жаңы лидерди тандоого жооптуу Улуу Кеңеш жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө: «Аятолла Сейед Мүжтаба Хоссейни Хаменеи Эксперттер тобунун мүчөлөрүнүн басымдуу көпчүлүгүнүн добушу менен Иран Ислам Республикасынын үчүнчү лидери болуп аныкталып, жарыяланганын жарыялайбыз», — деп билдирди.

Ирандын Революциялык гвардиясы жана Ирандын Куралдуу күчтөрү жаңы лидер Мүжтаба Хаменейге берилгендик антын беришти. Жогорку Улуттук коопсуздук кеңешинин башчысы Али Лариджани дагы жаңы диний лидердин айланасында биримдикке чакырды.

Аналитиктер Мүжтаба атасынын консервативдүү көз караштарын толугу менен бөлүшөрүн белгилешет.

Тандоо мурда жарыяланган, бирок жаңы руханий лидердин ысымы бир топ убакытка чейин жашыруун сакталып келген, анткени Израил бийлиги бул кызматты ээлеген ар бир адамга түз коркутууларды жасаган.
