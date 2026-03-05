11:52
Өзгөн районундагы үйдөн чыккан өрттөн төрт бала каза болду

Ош облусунун Өзгөн районунда өрт чыгып, төрт бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Өзгөндүн Мырза-Аке айылында турак үйдөн чыккан өрттөн 7, 5, 4 жаштагы балдар жана 2 жаштагы кыз чарчап калды.

Каргашалуу кырсык бүгүн, 5-мартка караган түнү болгон. Саат 2:00дө өрт өчүрүүчү бөлүм тартылган. Кошумча дагы 1 бөлүм саат 2:24тө тартылып, тилсиз жоо саат 3:50дө өчүрүлгөн.

Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда жана тиешелүү кызматтар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.
