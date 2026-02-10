12:37
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

Агартуу министрлигинин коллегиясы: Эдил Байсалов билим берүү реформасы жөнүндө

«Мектеп эч качан токтобойт; ар дайым идеялар, умтулуулар жана инновациялар болот», — деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бүгүн, 10-февралда Агартуу министрлигинин 2025-жылды жыйынтыктоочу коллегиясында.

Ал президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдө «эң татаал жана сөзсүз эң маанилүү билим берүү реформасы» ишке ашырылып жатканын эске салды.

«Бул жөн гана реформа эмес, толук трансформация, анткени жөнөкөй кайра түзүү жашоону толугу менен өзгөртө албайт. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эч ким — өнүккөн же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да — эмне кылуу керектигин так билбейт. Бирок биз акылдуураак жана тажрыйбалуураактардын алдыга жылышын күтпөйбүз, анан жөн гана көнүмүш адат боюнча кууп жетебиз. Андай болбойт. Бүгүн биздин калган дүйнө менен бирге алдыга жылуу мүмкүнчүлүгүбүз, балким, дүйнөдөн, кошуналарыбыздан алдыда болуп, кайраттуулукту жана лидерликти алып, секирик жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Учурда атаандаштык жана ресурстар үчүн катуу күрөш жүрүп жатат. Бул биздин улут катары өсүп-өнүүгүз, балдарыбыздын келечеги жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан, биз жоопкерчиликти алып, ушул реформа жолуна түштүк», — деди Эдил Байсалов.

Ал мурда өлкө реформанын алгачкы натыйжаларын 15 жылдан кийин гана көрөрүн билдирген.

Эскерте кетсек, учурда «Сейтек» борборунда Агартуу министрлигинин 2025-жылды жыйынтыктоочу коллегиясы өтүүдө.

Коллегияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку Кеңештин депутаты Токтобүбү Ашымбаева, министр Догдургүл Кендирбаева, министрликтин өкүлдөрү, билим берүү тармагынын кызматкерлери, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, жогорку окуу жайлардын жетекчилери катышууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361324/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Кыргызстанга кант өндүрүү үчүн чийки затты импорттоого тарифтик жеңилдик берилди
Кыргызстан 185 өлкө менен дипломатиялык мамиле түздү
Япония Борбордук Азия менен биринчи саммитин өткөрүүнү пландап жатат
Бишкекке Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев келди
Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу. Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулат
Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу. Парламент кезексиз жыйынга чогулат
Чолпон-Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт
Акылбек Жапаров Вашингтондо жүрөт
Министрел кабинетинин толук курамы Баткенде жыйын өткөрдү
Глазгодо 200 өлкөнүн катышуусундагы климаттык саммит ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
Олимпиада &minus;2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот? Олимпиада −2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот?
10-февраль, шейшемби
12:22
Быйыл Бишкекте отуз алты мектеп курулат Быйыл Бишкекте отуз алты мектеп курулат
12:05
Кемин районуна жаңы аким дайындалды
11:44
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн меймандар катышат
11:25
Агартуу министрлигинин коллегиясы: Эдил Байсалов билим берүү реформасы жөнүндө
11:15
Бишкек менен Париж түз аба каттамдарын түзүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады