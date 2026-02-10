Агартуу министрлигинин коллегиясы: Эдил Байсалов билим берүү реформасы жөнүндө

«Мектеп эч качан токтобойт; ар дайым идеялар, умтулуулар жана инновациялар болот», — деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бүгүн, 10-февралда Агартуу министрлигинин 2025-жылды жыйынтыктоочу коллегиясында.
Ал президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдө «эң татаал жана сөзсүз эң маанилүү билим берүү реформасы» ишке ашырылып жатканын эске салды.
«Бул жөн гана реформа эмес, толук трансформация, анткени жөнөкөй кайра түзүү жашоону толугу менен өзгөртө албайт. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эч ким — өнүккөн же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да — эмне кылуу керектигин так билбейт. Бирок биз акылдуураак жана тажрыйбалуураактардын алдыга жылышын күтпөйбүз, анан жөн гана көнүмүш адат боюнча кууп жетебиз. Андай болбойт. Бүгүн биздин калган дүйнө менен бирге алдыга жылуу мүмкүнчүлүгүбүз, балким, дүйнөдөн, кошуналарыбыздан алдыда болуп, кайраттуулукту жана лидерликти алып, секирик жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Учурда атаандаштык жана ресурстар үчүн катуу күрөш жүрүп жатат. Бул биздин улут катары өсүп-өнүүгүз, балдарыбыздын келечеги жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан, биз жоопкерчиликти алып, ушул реформа жолуна түштүк», — деди Эдил Байсалов.
Ал мурда өлкө реформанын алгачкы натыйжаларын 15 жылдан кийин гана көрөрүн билдирген.
Эскерте кетсек, учурда «Сейтек» борборунда Агартуу министрлигинин 2025-жылды жыйынтыктоочу коллегиясы өтүүдө.
Коллегияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку Кеңештин депутаты Токтобүбү Ашымбаева, министр Догдургүл Кендирбаева, министрликтин өкүлдөрү, билим берүү тармагынын кызматкерлери, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, жогорку окуу жайлардын жетекчилери катышууда.