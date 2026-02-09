11:35
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Кыргызча

Быйыл сугат жайларын оңдоого бюджеттен 12,3 миллиард сом бөлүнгөн

2026-жылдын бюджетинде сугат жайларын оңдоого 12,3 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин жыйынында Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев билдирди.

Анын айтымында, 776 чакырым каналды оңдоо жана тазалоо, ал эми 657 миң чакырым каналды бетон менен толтуруу пландаштырылууда. Ошондой эле, бир катар насостук станцияларды оңдоо жана 225 чакырым коллектордук жана дренаждык системаларды тазалоо пландаштырылууда.

Бакыт Төрөбаев 15 051 кудук катталганын, алардын 308и текшерилгенин белгиледи. Быйыл дагы 83ү ишке киргизилет. Кыргызстандагы жалпы сыйымдуулугу 884 миллион куб метр сууну түзгөн 498 суу сактагыч бар. Бул 2025-жылга карата максаттуу көрсөткүчтөн 35 пайызга аз экендигин кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361122/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Оштогу «Ынтымак» телеканалы жабылышы мүмкүн
Мессарош көчөсү оңдоп-түзөө иштеринен кийин ачылды
Бишкекте сугат иштери башталды
Ирригациялык тутумдарды оңдоо иштерине 1 миллиард сом бөлүндү
Ош шаарындагы Бабур атындагы драма театрын оңдоого $5 миллион сарпташат
Бишкектин борбордук көчөлөрүндө брусчаткалар чөгүп кеткен
Оштун борбордук аянтынан өтүүгө эки айга унааларга чектөө киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
9-февраль, дүйшөмбү
11:20
Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп калган Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп к...
11:05
Быйыл сугат жайларын оңдоого бюджеттен 12,3 миллиард сом бөлүнгөн
10:35
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн
10:29
Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Түркияга расмий сапары менен барат
10:15
«Кашка-Кулак» лыжа базасында бир кыз капчыгайга кулап, реанимацияга жаткырылды