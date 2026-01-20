Кар, тоңголок муз, суук: Бишкектиктердин канчасы жаракат алганы айтылды

Бишкектин клиникалык тез жардам ооруканасына муздак аба ырайынан улам алган жаракаттары менен тогуз адам жаткырылды. Бул тууралуу башкы дарыгердин орун басары Илим Манапов Биринчи радиодо билдирди.
Ал алардын жетиси амбулатордук жардам алганын, экөө ооруканага жаткырылганын белгиледи. Айрым жаракат алгандар лыжа тээп жүргөндө алганы белгилүү болду. Эки адам шаардын тайгак көчөлөрүндө кулап түшкөн.
«2026-жылы жаан-чачын көп болбойт, ошондуктан жаракат алгандардын саны мурунку жылдарга караганда азыраак болот», — деди дарыгер.
Көпчүлүк жабырлануучулар сырттагы иш-чаралар учурунда алган жаракаттары менен жаткырылат.
Оорукана ошондой эле мурунку жылдары кышында 500-600гө чейин жаракат алган бейтап жаткырылса, азыр бул сан бир топ азайганын кошумчалады.