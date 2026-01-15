13:37
Ирандагы нааразылык акцияларында 2 615тен ашык адам каза болду

АКШда жайгашкан көз карандысыз адам укуктары уюму HRANAнын маалыматы боюнча, Ирандагы нааразылык акцияларынан каза болгондордун саны 2 615ке жетти.

Каза болгондордун 2403ү нааразычылык акциясынын катышуучулары, анын ичинде 18 жашка чейинки 12 адам болгон. HRANA ошондой эле 147 коопсуздук күчтөрүнүн жана өкмөттүн тарапташтарынын, ошондой эле нааразылык акцияларына катышпаган тогуз адамдын каза болгонун билдирди.

Айрым топтор каза болгондордун саны бир нече эсе көп болушу мүмкүн деп ырасташат жана АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеранга «өтө катаал чаралар» көрүлөрүн эскертип, нааразычылык акцияларына «жардам келерин» убада кылган.

Эске салсак, 2025-жылдын 28-декабрында башталган нааразылык акциялары 187 шаарда өтүп, Ирандын ар бир провинциясын камтыган. HRANAнын маалыматы боюнча, 18 434 адам кармалганы тастыкталган, 97 адам күнөөсүн ачык мойнуна алууга мажбурланган жана 1134 адам оор жаракат алган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357957/
