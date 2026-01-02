2025-жылы дүйнө жүзү боюнча 128 журналист каза болот

Эл аралык журналисттер федерациясынын (ЭЖФ) отчетуна ылайык, 2025-жылы дүйнө жүзү боюнча 128 медиа кызматкери каза болот.
Бул өлүмдөрдүн ону аялдар. Отчетко ылайык, өлүмдөрдүн тогузу гана кырсык болгон. Эл аралык журналисттер федерациясынын маалыматы боюнча, 2024-жылы дүйнө жүзү боюнча 122 журналист каза болот.
Журналисттерге же алардын унааларына дрондордун чабуулу менен байланышкан тынчсыздандыруучу тенденция байкалууда.
Уюмдун маалыматы боюнча, украин журналисттери Елена Храмова, Евгений Кармазин жана Татьяна Кулик, ошондой эле француз журналисти Энтони Лалликан дрондордун чабуулунан атайылап өлтүрүлгөн. Ал эми орусиялык журналист Иван Зуев да дрондордун чабуулунан каза болгон.