12:33
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Кыргызча

Алыскы Зардалы айылына баруучу жол даяр, жакында пайдаланууга берилет

Баткен районунда аймактын эң алыскы тоолуу айылдарынын бирине алып баруучу «Сары-Талаа-Кызыл-Таш-Зардалы» унаа жолунун курулушу аяктап калды. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматы боюнча, жол жакынкы күндөрү ачылат.

Унаа жолунун 17,5 чакырымын кеңейтүү жана тегиздөө иштери аяктап, пайдаланууга берилет. Мындан тышкары, узундугу 30 метр болгон темир көпүрө куруу иштеринин 95 пайызы бүттү.

Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 29-сентябрында Зардалы айылына барып, эл менен жолугушууда келерки жылы кыштакка барчу жолду салуу башталарын, электр энергиясы менен камсыз кылуу, чакан ГЭС салуу иштери жүргүзөлөрүн билдирген.

Зардалы — Баткен облусунун бийик тоолуу, жетүүгө кыйын аймактагы айылы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353758/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Зардалы айылына электр жарыгы берилди
Президент менен Баткендин эң алыскы айылынан байланышты
Зардалыда окуучулар кандай окушат? Билим берүү министрлигинин жообу
Депутат Мухаммедкалый Абылгазиевден Зардалы айылына барып келүүсүн суранды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаровдун Пакистан сапарында он&nbsp;алты документке кол коюлду. Тизме Садыр Жапаровдун Пакистан сапарында он алты документке кол коюлду. Тизме
Бүгүн &laquo;Манас&raquo; эпосунун күнү белгиленет Бүгүн «Манас» эпосунун күнү белгиленет
Бакыт Кадыров дүйнөлүк жиу-житсу чемпионатында алтын медаль утту Бакыт Кадыров дүйнөлүк жиу-житсу чемпионатында алтын медаль утту
6-декабрга карата аба ырайы 6-декабрга карата аба ырайы
8-декабрь, дүйшөмбү
11:44
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды
11:03
Алыскы Зардалы айылына баруучу жол даяр, жакында пайдаланууга берилет
10:42
Улуттук банк «Тушоо кесүү» күмүш коллекциялык тыйынын жүгүртүүгө чыгарды
10:14
ӨКМ: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү күтүлөт
09:46
Бүгүнкү доллардын курсу