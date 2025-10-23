15:42
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрага орун басары Нурлан Койчукеев кызматтан кеткени менен комиссиянын мүчөсү катары кызматын улантат. Бул тууралуу БШК билдирди.

Бүгүн, 23-октябрда өткөн жыйында комиссия мүчөлөрү төраганын жаңы орун басары Бахадыр Конуровду шайлашты.

Бахадыр Конуровдун талапкерлигин Борбордук шайлоо комиссиясына парламент «Ишеним» партиясынын квотасы аркылуу көрсөтсө, Нурлан Койчукеев президенттик квота аркылуу дайындалган.

Жетекчиликти алмаштыруу чечими комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348252/
Кароо: 66
Басууга
Теги
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
БШК мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын кайрадан эскертти
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Шайлоо −2025: БШК көп мандаттуу округдардын схемасын бекитти (тизме)
Алдамчылар үгүтчү катары үйлөргө киришет. БШК шылуундар тууралуу эскертет
Мугалимдер шайлоо өнөктүгүнө катышабы? БШКнын жообу
Партиялар шайлоого катышаары тууралуу БШКга үч күндүн ичинде билдирүүсү керек
БШК «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» деген шайлоо эрежесин эскертет
БШКга эки жаңы мүчө шайланды: алардын бири мурдагы мамлекеттик катчы
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
15:30
Бишкекте курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды Бишкекте курулуш компаниясына 200 миң сом айып салынды
15:22
Камчыбек Ташиев Нарын шаарында жаңы «Мундуз ата» эркин күрөш залын ачты
15:12
Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды
15:07
Кыргызстанда бир суткада үчүнчү жер титирөө катталды
15:00
Камчыбек Ташиев Баетов айылында маданият үйүнүн курулушуна мезгил кутусун салды